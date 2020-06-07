صحة كردستان: وباء كورونا في الإقليم خرج عن السيطرة

2020/06/07 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكد وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الأحد، ان الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الاقليم خرج عن السيطرة، فيما أشار إلى أن الاوضاع الصحية خطيرة ويجب ان يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية.وقال برزنجي، خلال حديث متلفز، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا في اقليم كردستان خرج عن السيطرة وهناك ارتفاع مخيف في عدد الاصابات".واضاف، ان "هناك ازدياد كبير في عدد حالات الوفاة، وهناك 26 حالة اصابة جديدة بفيورس كورونا في محافظة اربيل ، وهناك 4 حالات وفاة جديدة في محافظة السليمانية وهذا دليل على انتشار خطير لفيروس كورونا في اقليم كردستان".ودعا، جيع المواطنين الى "الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع نظام الحماية الذاتية والابتعاد عن التجمعات وضرورة التعاون مع الفرق الصحية".وتابع: "على المواطنين الشعور بالمسؤولية وحماية انفسهم من الاصابة بفيروس كورونا، وبعكس ذلك قد تحدث كارثة كما حدثت في دول مثل الصين وايران وايطاليا"، مؤكدا ان "اقليم كردستان سجل 1222 حالة اصابة ولدينا 24 حالة وفاة".واشار، الى ان "القدرات الصحية لحكومة اقليم كردستان محدودة، ونحن لم نصل الى مرحلة عزل المواطنين في منازلهم لكن اذا استمر الوضع كما هو عليه الان قد تحدث كارثة انسانية ونضطر الى ذلك".

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