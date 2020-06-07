صحة بابل: شفاء مصابة بفيروس كورونا بواسطة بلازما الدم

2020/06/07 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الاحد، تعافي مصابة بفيروس كورونا بواسطة بلازما الدم، في المحافظة.واكد مدير مستشفى الحلة الجراحي ربيع زكي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم اكتساب الشفاء التام لمصابة بالفيروس بواسطة بلازما الدم بعدما كانت تعاني من سوء حالتها ورقودها في غرفة الانعاش الرئوي”.واضاف مدير المستشفى، ان “هذه […]

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