الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا “منفعة عامة عالمية”

2020/06/07 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن بكين ستجعل مصل فيروس كورونا المستجد “منفعة عامة عالمية” عندما يكون جاهزا .وقال وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، بحسب “رويترز”.وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستجعل المصل “منفعة عامة عالمية” […]

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