بالأرقام: ايار المنصرم كان الأكثر سخونة منذ 39 عامًا.. و2020 سيكون ضمن الأعلى حرارة منذ زمن

2020/06/07 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال خبراء المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن شهر أيار الماضي كان الشهر الأكثر سخونة على مستوى العالم، للشهر نفسه، منذ بدء عملية رصد درجات الحرارة عالميا في عام 1981، قبل 39 عاما، وهو الأحدث في سلسلة ما تمَّ تسجيله، حسب مقاييس باحثي المناخ في الاتحاد الأوروبي.وذكرت خدمة “كوبرنيكوس” للتغير المناخي، وهي […]

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