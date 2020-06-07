2020/06/07 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الأحد (07 حزيران 2020)، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في المحافظة ب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على 3 أشخاص في الديوانية وضبط صواريخ وأربع قاذفات بحوزتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على 3 أشخاص في الديوانية وضبط صواريخ وأربع قاذفات بحوزتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).