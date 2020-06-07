وزير صحة كردستان: الموقف الوبائي خرج عن السيطرة وارتفاع الإصابات بكورونا مخيف

2020/06/07 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، سامان برزنجي، الاحد (7 حزيران 2020)، ان الاوضاع الصحية ف...





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