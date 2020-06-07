هدى قطان تتبرع بـ 500 ألف دولار لمكافحة العنصرية وتدعو للتغيير

2020/06/07 | 13:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة شركة مستحضرات التجميل “هدى بيوتي” إيقاف العمل بمحتواها على “إنستغرام” بشكل مؤقت، مؤكدة الدعم الكامل لقضية “السود”.ونشرت خبيرة التجميل العراقية-الأمريكية هدى قطان عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” صورة باللون الأسود، معربة بها عن تضامنها مع الحركة السوداء ضد العنصرية التي تتم معاملتهم بها في المجتمع الأمريكي.وأضافت “نحن في هدى بيوتي نقف ضد العنصرية

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