ائتلاف النصر يعلن تأييده لحكومة الكاظمي و يطالبها بتنفيذ وعودها

2020/06/07 | 13:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى ائتلاف النصر، الاحد، تاييده لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما طالبها بتنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية، اكدت ان هذه الحكومة أتت كبديل لاخطاء وخطايا الحكومة السابقة.وقال الائتلاف :”نعلن تاييدنا لحكومة الكاظمي رغم التحفظ الشديد على المحاصصة والمصالح والترضيات التي … Readmore

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