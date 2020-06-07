2020/06/07 | 13:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد مدرب نادي النجف حسن احمد، ان المنتخب الوطني اصبح بحاجة كبيرة للدخول في معسكر تدريبي مغلق بعد الغاء منافسات دوري الكرة الممتاز.
وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الغاء منافسة الدوري العراقي الممتاز، سيؤثر بصورة سلبية على لاعبي المنتخ الوطني في الفترة القادمة”.
وأضاف ان “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، مطالب في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب النجف: اسود الرافدين بحاجة لمعسكر تدريبي مغلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مدرب نادي النجف حسن احمد، ان المنتخب الوطني اصبح بحاجة كبيرة للدخول في معسكر تدريبي مغلق بعد الغاء منافسات دوري الكرة الممتاز.
وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الغاء منافسة الدوري العراقي الممتاز، سيؤثر بصورة سلبية على لاعبي المنتخ الوطني في الفترة القادمة”.
وأضاف ان “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، مطالب في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب النجف: اسود الرافدين بحاجة لمعسكر تدريبي مغلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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