مدرب النجف: اسود الرافدين بحاجة لمعسكر تدريبي مغلق

2020/06/07 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدرب نادي النجف حسن احمد، ان المنتخب الوطني اصبح بحاجة كبيرة للدخول في معسكر تدريبي مغلق بعد الغاء منافسات دوري الكرة الممتاز.وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الغاء منافسة الدوري العراقي الممتاز، سيؤثر بصورة سلبية على لاعبي المنتخ الوطني في الفترة القادمة”.وأضاف ان “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، مطالب في […]

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