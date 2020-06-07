صحة اقليم كردستان : الموقف الوبائي لكورونا خرج عن السيطرة

2020/06/07 | 13:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد وزير الصحة في اقليم كردستان سامان برزنجي ان الاوضاع الصحية في اقليم كردستان خطيرة ويجب ان يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية.وقال برزنجي في تصريحات متلفزة :” ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في اقليم كردستان خرج عن السيطرة ، وهناك ارتفاع مخيف في عدد الاصابات، و ازدياد كبير في عدد حالات الوفاة، […]

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