وزير صحة العراق يعلن استحداث مراكز تخصصية جديدة للكشف عن كورونا

2020/06/07 | 13:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي استحداث مراكز تخصيصة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، فيما أشار إلى تهيئة معرض بغداد الدولي....

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