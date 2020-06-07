سارق منزل رياض محرز في قبضة الشرطة

2020/06/07 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن الشرطة قبضت على سارق منزل النجم الجزائري، ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز.كان المنزل تعرض لسرقة كبيرة الأسبوع الماضي، وتعدت المسروقات مبلغ مليون ونصف يورو، من بينهم ساعات ثمينة قدرت بـ 500 ألف جنيه إسترليني.ونقلت الصحيفة تصريحات متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر عن هذه القضية في وقت

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