المسؤولية إلى جنة او نار!!!

2020/06/07 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مازن البعيجي… التصدي لخدمة الناس امر ممدوح ولا ريب ولك ان تضع تحت خدمة الناس خط وخط!!! فالخدمة هي عقد العمل او الشراكة او التكليف بين الشعب والمسؤول ، اي بمعنى أن يرتضي المسؤول ويقبل ان يكون خادماً فعلياً .وهذا ما ورد بلسان الشريعة والحديث ممن هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق […]

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