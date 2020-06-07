نائب يكشف عن قضايا فساد بعملية بيع ’’اللوحات المرورية’’ المميزة: بعضها بيع بأكثر من مليار وربع

2020/06/07 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط ، الأحد (7 حزيران 2020)، عن وجود قضايا فساد وشبهات بعمل...





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