هيئة المنافذ تعلن تفاصيل استئناف التبادل التجاري لمنفذ زرباطية بمحافظة واسط

2020/06/07 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية أن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مع الجارة إيران يستأنف اليوم عملية التبادل التجاري بين البلدين بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد بأجتماعها في 6 حزيران 2020.وقال الوائلي في بيان إن عملية الاستئناف جاءت بعد غلق التبادل التجاري كإجراء […]

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