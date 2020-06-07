2020/06/07 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلق الكاتب وخبير التسويق أسامة العمري فكرة برنامجه (دردشة مع أسامة العمري) كفكرة تبدد ظلال الحظر في ظل أزمة الكورونا ، كان المقصد منها كسر رتابة الجلوس في البيت بإعلام بديل يتفاعل مع الأحداث ويثري فكر رواد منصات التواصل الاجتماعي بجرعة ثقافية حوارية مع شخصيات لها أثرها في المجتمع حيث يذاع مباشرة على الفيسبوك على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دردشة مع أسامة ..برنامج ثقافي جديد‎‎) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دردشة مع أسامة ..برنامج ثقافي جديد‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).