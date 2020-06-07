2020/06/07 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ السليمانيةاعلنت مديرية اسايش السليمانية، الأحد، صدور حكم قضائي بالسجن بين 6 إلى 8 سنوات بحق تسعة متهمين بترويج المخدرات في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اسايش السليمانية تمكنت بتاريخ 25/6/2019 وحتى تاريخ 19/2/2020 وبقرار قاضي التحقيق من اعتقال 9 متهمين وفق المادة 14/مخدرات".وأضاف البيان، ان "المتهمين تم الحكم عليهم بتاريخ 19/5/2019 و20/5/2020 من قبل محكمة الجرائم2 بالسليمانية"، لافتاً إلى ان "الحكم عليهم كان بين 6 سنوات و8 سنوات وبغرامة 450000 دينار عراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالسجن والغرامة.. الحكم على 9 متهمين بترويج المخدرات بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالسجن والغرامة.. الحكم على 9 متهمين بترويج المخدرات بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).