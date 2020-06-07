“مصر للطيران” تلجأ للاقتراض بسبب كورونا

2020/06/07 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لجأت الشركة القابضة لمصر للطيران إلى الاقتراض من البنوك للوفاء ببعض التزاماتها الخارجية، نتيجة توقف النشاط والخسائر التي سببتها أزمة فيروس “كورونا”.وكشف الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت التفاوض مع بنكي الأهلي ومصر على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، وفقًا لما قاله لصحيفة “البورصة”.وقال زكريا إن القرض […]

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