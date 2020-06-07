2020/06/07 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها “معقدة” وأبدى أسفه لنية واشنطن سحب جنود من ألمانيا.وقال ماس لصحيفة “بيلد ام زونتاغ”: “إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزء من القوات الأمريكية فقد تم إبلاغنا بذلك.
نقدر التعاون الذي تم التوصل إليه مع القوات الأمريكية على مدى عشرات السنين.
إنه في صالح […]
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نقدر التعاون الذي تم التوصل إليه مع القوات الأمريكية على مدى عشرات السنين.
إنه في صالح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الألماني: علاقاتنا مع أمريكا معقدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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