وزير الخارجية الألماني: علاقاتنا مع أمريكا معقدة

2020/06/07 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها “معقدة” وأبدى أسفه لنية واشنطن سحب جنود من ألمانيا.وقال ماس لصحيفة “بيلد ام زونتاغ”: “إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزء من القوات الأمريكية فقد تم إبلاغنا بذلك.نقدر التعاون الذي تم التوصل إليه مع القوات الأمريكية على مدى عشرات السنين.إنه في صالح […]

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