مركز في تايوان يعالج المرضى باستخدام السكاكين والسواطير

2020/06/07 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستلقي إحدى المريضات التي تعاني من الأرق والتوتر على طاولة التقطيع، بينما تقوم المعالجة “إيلسا” بعملها بساطورين وسكين على كل الأجزاء الحيوية بالطاقة للسيدة، التي تقول إنها لم تعلم أن ما يتم استخدامه على ظهرها هو طقم سكاكين، سوى من خلال صوت المعدن المميز.وبحسب بي بي سي، يعود العلاج بالسكاكين لـ2000 عام مضت في الحضارة […]

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