كربلاء تخصص 100 مليون دينار لمرضى السرطان

2020/06/07 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت محافظة كربلاء، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لعلاج مرضى السرطان وشراء الادوية على دفعتين، فيما أكدت صحة كربلاء تسلم الدفعة الاولى 50 مليون والاخرى الايام المقبلة .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، إن “المحافظة خصصت […]

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