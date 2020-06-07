ندوة اون لاين عن “التحقيق في قضايا الفساد – الآليات والصعوبات”

2020/06/07 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بادرت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بإعداد برامج ونشاطات علميَّة في مجال نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.وقالت الاكاديمية نظراً لإجراءات الحظر بسبب مخاطر فيروس كورونا، واستثماراً للمنصات الرقميَّة في إقامة الدورات التدريبيَّة وورش العمل والمؤتمرات العلميَّة؛ لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام،عبر المنصات الالكترونية على شبكة الانترنت.وأشارت […]

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