2020/06/07 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول امريكي كبير، اليوم الاحد، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب خلال اجتماع مع مستشارية نشر 10 آلالاف عسكري في العاصمة واشنطن لوقف الاضطرابات المدنية بشأن مقتل رجل أسود على يد شرطة مينيابوليس.ونقلت مصادر صحفية عن المسؤول قوله، إن “وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي والنائب العام ويليام بار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول امريكي: ترامب اراد نشر 10 آلاف عسكري في واشنطن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول امريكي: ترامب اراد نشر 10 آلاف عسكري في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).