نائب يحمل  المالية تأخير رواتب المتعينين الجدد على ملاك التربية

2020/06/07 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..حمل النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الاحد ، وزارة التربية المسؤولية القانونية والدستورية في تأخير اطلاق رواتب المتعينين الجدد على ملاكات التربية “.وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعينين الجدد للشهر السادس على التوالي لم يستلموا الرواتب “.وأوضح إن […]

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