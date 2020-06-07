2020/06/07 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح نيابي جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 14:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح نيابي جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح نيابي جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).