استئناف التبادل التجاري في منفذ زرباطية بواقع يومين في الأسبوع

2020/06/07 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، استئناف التبادل التجاري بمنفذ زرباطية بواقع يومين في الأسبوع

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