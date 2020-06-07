2020/06/07 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين المضي باتجاه تعزيز علاقات متوازنة مبنية على تحقيق مصالح العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: سنمضي باتجاه تعزيز علاقات متوازنة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: سنمضي باتجاه تعزيز علاقات متوازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).