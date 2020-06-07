الدنمارك تقدم مساهمة جديدة لمكافحة كورونا في العراق

2020/06/07 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعهدت حكومة الدنمارك بتقديم مبلغ 6,000,000 كرونة دنماركية (حوالي 870,000 دولار أمريكي) لدعم استجابة حكومة العراق لجائحة فيروس كورونا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.وتم التعهد بتقديم هذه الأموال في إطار برنامج الاستجابة الشامل لجائحة فيروس كورونا الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتم إدارته ضمن مشروع إعادة الاستقرار.يتضمن المشروع […]

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