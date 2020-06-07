تغريدة “مثيرة للجدل” للفنانة كارول سماحة بشأن التظاهرات

2020/06/07 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ادلت الفنانة اللبنانية والمجنسة مصريًا، كارول سماحة، بتصريح مثير بشأن التظاهرات التي تشهدها لبنان.وكتبت سماحة تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر ورصدتها “يس عراق”، إن “الثوار العلمانيون هم الاصليون، اما الثوار الطائفيون فلم يرتقوا بعد لمستوى (كلن يعني كلن)”، وهو الشعار المعروف في الاحتجاجات اللبنانية والذي يحاكي الشعار العراقي (شلع قلع)”.[…]

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