الطيران المدني والخطوط الجوية تحت مجهر نيابي.. حراك “رقابي” داخل البرلمان

2020/06/07 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة عمل سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية.وذكر بيان للجنة، إن “اجتماعاً لأعضاء اللجنة برئاسة النائب وليد السهلاني ناقشت دور اللجنة في عملية تقييم الأداء الخدمي للمحافظات فضلاً عن متابعة التلكؤ الحاصل في عدد من مشاريع محافظة بغداد والمحافظات الاخرى”.واضافت اللجنة بحسب […]

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