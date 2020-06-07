وزارة الصناعة تكشف عن خطة انتاج الكمامات في مصانعها

2020/06/07 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، إنتاج الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية كمامات تسد حاجة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في حديث، إن “هناك نوعين من الكمامات يتم إنتاجهما في مصانع الشركة في جميع المحافظات، الأول يدوي، والآخر إلكتروني يتكون كلاهما من ثلاث طبقات ضمن مواصفات وزاره الصحة”.وأضاف، […]

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