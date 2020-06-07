2020/06/07 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين لبضاعته في المحافظة “.وذكر المصدر في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم المخدرات تمكن من اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين للبضاعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تاجر مخدرات واثنين من المروجين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).