برقم قياسي جديد… الليرة السورية تتجاوز الـ 2600 للدولار الواحد

2020/06/07 | 15:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت #الليرة_السورية انهيارها المتسارع والحاد أمام #العملات الأجنبية لتسجيل أرقاماً قياسية جديدة، وذلك في ظل غياب أي تحرك من السلطات السورية لوقف التدهور الجاري.وسجل سعر صرف #الدولار الأميركي الواحد في #دمشق، اليوم الأحد، 2675…

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