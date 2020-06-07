في اول تصريح له.. وزير الخارجية العراقي يتعهد بخلق علاقات جيدة مع دول الجوار

2020/06/07 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أدلى وزير الخارجية العراقي المصوت عليه مؤخراً، فؤاد حسين، الأحد (7 حزيران 2020)، في أول تصريح له ...





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