وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف

2020/06/07 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تلقى وزير الخارجيّة، فؤاد حسين، الأحد (6 حزيران 2020) اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ، محمد جواد ظريف.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية، في بيان، أن الاخير "تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الإيرانيّ محمدجواد ظريف بمناسبة تسنّمه منصب وزير خارجيّة جمهوريّة العراق".

واضاف، أن "الجانبين أشادا بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وطهران، ومسيرة التعاون بين البلدين لتحقيق تطلّعات الشعبين الصديقين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، تسلم فؤاد حسين، مهامّ وزير الخارجية رسمياً.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "مراسم تسليم منصب وزير الخارجيّة الى فؤاد حسين، جرت في مبنى وزارة الخارجية، بحُضُور وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر".

وأكد حسين، وفقا للبيان، أنّ "الوزارة ستمضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق، وتحقيق تطلّعات شعبنا، وتنفيذ ما يتعلق بالسياسة الخارجيّة ضمن المنهاج الحكوميّ".

وكان مجلس النواب، صوت يوم أمس السبت، على إحسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وعلى فؤاد محمد حسين بكي، وزيراً للخارجية، وأيفان فائق يعكوب جابرو، وزيراً للهجرة والمهجرين، وعلى محمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وعلاء احمد حسن عبيد، وزيراً للتجارة، وسالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، إضافة إلى تصويت المجلس على حسن ناظم عبد حمادي، وزيراً للثقافة والسياحة والاثار.

بغداد اليوم - بغداد

أدلى وزير الخارجية العراقي المصوت عليه مؤخراً، فؤاد حسين، الأحد (7 حزيران 2020)، في أول تصريح له بعد استلامه مهامه في الوزارة، متعهدا بأن يعمل على خدمة السياسية الخارجية للعراق والدبلوماسية العراقية.

وقال حسين خلال مراسيم اس

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان، طارق جوهر، الأحد (7 حزيران 2020) أن اقليم كردستان يجب أن يكون جزءاً من الحوار الاستراتيجي بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية.

وقال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد (7 حزيران 2020) تسلم فؤاد حسين، مهامّ وزير الخارجية رسمياً.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "مراسم تسليم منصب وزير الخارجيّة الى فؤاد حسين، جرت في مبنى وزارة الخارجية، بحُضُور وزير الخارجية الس

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