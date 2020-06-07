لجنة نيابية تعتزم فتح ملف البطاقة التموينية وأسباب تعثرها

2020/06/07 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الأحد، عن اسباب تأخر فتح ملف تعثر وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية للبسطاء ، مبينة أن تعطيل الجلسات ادى الى عدم محاسبة ومراقبة الجهات المعنية داخل وزارة التجارة السابقة ومساءلتها عن تاخر توزيع المفردات.

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