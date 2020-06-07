نصيف: فؤاد حسين مُرر بإرادة من كهنة المعبد

2020/06/07 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصفت النائب المستقل عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاحد , استيزار فؤاد حسين لحقيبة الخارجية بأنه جاء نتيجة فرض من ” كهنة المعبد ” , مشيرة الى ان استيزار حسين هو تعميق للمحاصصة ووصولها الى الدرك الأسفل

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