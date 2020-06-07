هنالك تشكيك نيابي واضح بقانونية تمرير الوزراء السبعة .. والكثير من النواب صوتوا بالرفض

2020/06/07 | 15:08 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد النائب الشبكي عن تحالف الفتح قصي الشبكي، اليوم، أن الكثير من النواب صوتوا بالرفض على توزير بعض الوزراء بجلسة أمس البرلمانية، إلا أن عدم التدقيق جعلهم يمررون.

وقال الشبكي في تصريح صحفي "هناك تشكيك نيابي واضح بقانونية تمرير الوزراء السبعة خلال جلسة الامس كون التصويت جرى يدويا ف...

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