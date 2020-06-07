2020/06/07 | 15:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: بعد التصويت على الوزارات الشاغرة أمام الحكومة هذه المهمة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: بعد التصويت على الوزارات الشاغرة أمام الحكومة هذه المهمة؟) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: بعد التصويت على الوزارات الشاغرة أمام الحكومة هذه المهمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).