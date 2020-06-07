2020/06/07 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن بكين ستجعل مصل فيروس كورونا المستجد “منفعة عامة عالمية” عندما يكون جاهزاً.وقال وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، بحسب “رويترز”.وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي في بكين، أن الصين ستجعل المصل “منفعة عامة عالمية” عندما يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: سنجعل مصل فيروس كورونا “منفعة عامة عالمية”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: سنجعل مصل فيروس كورونا “منفعة عامة عالمية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).