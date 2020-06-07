قبرص تطالب بتجريد تركيا من وضع مرشح محتمل للاتحاد الأوروبي

2020/06/07 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وقال أنستاسياديس،في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية “سي إن إيه” اليوم الأحد، إن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وهو الأمر الذي يقول عنه […]

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