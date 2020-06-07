“سلام من السعودية”.. عمل فني ضخم بمشاركة 13 فنانا

2020/06/07 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أطلقت إدارة الهيئة العامة للترفيه، السعودية، التي يرأسها تركي آل الشيخ، بالتعاون مع شركة “روتانا” عملا فنيا ضخما يشارك فيه 13 مطربا، لأداء أغنية “سلام من السعودية”.الله يديم علينا محبتنا ووحدة صفنا وتلاحمنا حول قيادتنا ونحن في أمن ورخاء 💚🇸🇦#سلام_من_السعودية pic.twitter.com/M9RPM3IonS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 6, 2020 الأغنية من كلمات […]

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