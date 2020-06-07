تعرف على أغلى 10 سيارات جديدة في العالم

2020/06/07 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في حين أن السيارات بالنسبة للبعض مجرد وسيلة للتنقل، وبالتالي فهم يبحثون عن السيارات التي تقدم لهم إمكانات معقولة بأسعار منخفضة، فإن السيارة بالنسبة للبعض الآخر تعد شيئًا أبعد من ذلك، فهم على استعداد لدفع ملايين الدولارات مقابل شراء سيارة تتسم بالفخامة وبإمكانات هائلة.ومنذ أن كشفت شركة “بوجاتي” الفرنسية عن سيارتها […]

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