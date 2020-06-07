بعد موجة اصابات بالوباء .. كردستان تمدد حظر التنقل بين محافظات الاقليم

2020/06/07 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان اليوم الاحد تمديد حظر التنقل بيان محافظات الاقليم لغاية المنتصف من شهر حزيران الجاري.وقالت الوزارة في بيان، انه تقرر تمديد حظر التجوال بين محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، والادارتين المستقلتين "رابرين، وكرميان" من تاريخ 7/6/2020 ولغاية 15/6/2020.وابقت الوزارة العمل بنظام الرخصة الالكترونية للتنقل بين محافظاتها وادارتها المحلية ولكن اشترطت منحها للضرورة القصوى.وسمح البيان لإعضاء مجلس النواب من الكتل الكردستانية، والاعضاء الاخرين من غير الكرد الذين يقطنون الاقليم لهم بالتنقل بين بين المحافظات الاخرى واقليم كردستان ولكن مع مراعاة التعليمات الصحية، والامر كذلك بالنسبة لاعضاء برلمان الاقليم اثناء تنقلهم بين مدن ومحافظت الاقليم.

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