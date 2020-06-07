اياد علاوي ينتقد وزير الصحة بعد ازدياد حالات الاصابة بكورونا: سلطة عاجزة

2020/06/07 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس ائتلاف الوطنية" السلطة " الى تحمل مسؤولياتها في حماية العراقيين من جائحة كورونا . وعلق علاوي في تغريدة على صفحته بتويتر ، قائلا : بعد ان نجحت وزارة الصحة في الحد من انتشار ڤايروس كورونا والسيطرة على تفشي الوباء، وبعد تغيير المسؤولين والوزير، تصاعد اعداد المصابين بشكل كبير وزاد معه عدد الوفيات على السلطة -العاجزة- تحمل مسؤولياتها في حماية العراقيين من هذا الوباء واعادة النظر بجميع الخطط المتخذة في هذا الجانب. بعد ان نجحت وزارة الصحة في الحد من انتشار ڤايروس كورونا والسيطرة على تفشي الوباء، وبعد تغيير المسؤولين والوزير، تصاعد اعداد المصابين بشكل كبير وزاد معه عدد الوفياتعلى السلطة -العاجزة- تحمل مسؤولياتها في حماية العراقيين من هذا الوباء واعادة النظر بجميع الخطط المتخذة في هذا الجانب— Ayad Allawi (@AyadAllawi) June 7, 2020

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