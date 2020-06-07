مدرب نادي النجف: اسود الرافدين بحاجة لمعسكر تدريبي مغلق

2020/06/07 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد مدرب نادي النجف حسن احمد، ان المنتخب الوطني اصبح بحاجة كبيرة للدخول في معسكر تدريبي مغلق بعد الغاء منافسات دوري الكرة الممتاز.وقال احمد، إن “الغاء منافسة الدوري العراقي الممتاز، سيؤثر بصورة سلبية على لاعبي المنتخ الوطني في الفترة القادمة”.وأضاف، ان “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، مطالب في الوقت الحالي بان يعمل على […]

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