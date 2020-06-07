2020/06/07 | 15:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاحد ، ندوة موسعة للجنة القانونية النيابية بحضور رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، لبحث آلية عمل المفوضية واجراء الانتخابات المبكرة ، والوقوف على ابرز التحديات و المعوقات الفنية والادارية والمالية الموجودة .ودعا الكعبي بحسب بيان مكتبه الاعلامي : جميع القوى السياسية وجميع منظمات المجتمع المدني لتعضيد عمل المفوضية واسناد اداءها المطلوب خلال الفترة المقبلة بما يحفظ نجاح العملية الديمقراطية و يضمن تعزيز ثقة الجماهير في اداء المفوضية و استقرار و حيادية هذه المؤسسة واستقلاليتها وتحقيق الاهداف التي ينشدها الشعب ، محذرا من اية تدخلات في عمل المفوضية تحت اي عنوان او ظرف ، داعيا في الوقت ذاته المفوضية للعمل على تثبيت اصحاب العقود فيها .واستعرض المجتمعون موضوعة النظام الداخلي والهيكلية المنجزة للمفوضية ، والتخصيصات المالية المطلوبة لانجاز وادارة العملية الانتخابية المقبلة ، كما جرى التأكيد على ضرورة ان تتسم عملية اختيار المناصب بالشفافية واتاحة الفرصة للمنافسة وفقا للكفاءة والمعايير التي وضعتها المؤسسة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يبحث مع القانونية النيابية آلية عمل مفوضية الانتخابات وإجراء "المبكرة ") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يبحث مع القانونية النيابية آلية عمل مفوضية الانتخابات وإجراء "المبكرة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).