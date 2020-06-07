نائب يدعو إلى توفير الحماية لمنتسبي الجيش الأبيض ومحاسبة من يتعدى عليهم

2020/06/07 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي اليوم الأحد، إلى توفير الحماية الكافية للملاكات الصحية، مؤكداً على محاسبة كل من يعتدي على منتسبي الجيش الأبيض وهم يتصدون لوباء كورونا.وقال الحلفي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، شهدت عموم محافظات البلاد تزايداً ملحوظاً في أعداد الأشخاص المصابين بوباء كورونا ، مبيناً، […]

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