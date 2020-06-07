الكعبي يبحث مع القانونية النيابية آلية عمل مفوضية الانتخابات

2020/06/07 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ،اليوم الاحد، ندوة موسعة للجنة القانونية النيابية بحضور رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبحث آلية عمل المفوضية واجراء الانتخابات المبكرة، والوقوف على ابرز التحديات و المعوقات الفنية والادارية والمالية الموجودة.ودعا الكعبي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، جميع القوى السياسية وجميع منظمات […]

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