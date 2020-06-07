الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني هذا مضمونها

2020/06/07 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قام بتسليم الرسالة السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية ان هيكي نقل تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدّى لتحديات عديدة، تأتي في مقدمتها، مواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي.

من جانبه أثنى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما، حسب البيان.

واشار البيان الى انه جرى خلال اللقاء أيضا بحث تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد .

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